Определена исходящая от аэропортов опасность

Греческие, нидерландские и британские ученые выяснили опасность, с которой могут столкнуться люди, проживающие недалеко от аэропортов. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Occupational & Environmental Medicine.

Длительное воздействие шума, производимого двигателями самолетов, особенно в ночное время, связано с повышенным риском появления высокого кровяного давления и может спровоцировать инсульт.

К подобным выводам ученые пришли, наблюдая за 420 людьми, проживающими вблизи международного аэропорта Афины (Греция), где ежедневно приземляются и взлетают до 600 самолетов. Также ученые использовали данные о других пяти крупных европейских авиационных узлах.

Примерно 49 процентов участников исследования в дневное время суток (с 07:00 по 23:00) испытывали на себе воздействие звука громкостью более 55 децибел, в ночное время четверть участников испытывала воздействие звука более 45 децибел.

За все время исследования, с 2004 по 2013 годы, у 71 человека была диагностирована сердечная аритмия, у 18 участников был сердечный приступ. Специалисты подсчитали, что усиление громкости звука на каждые 10 децибел в два раза увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.