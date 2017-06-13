Древнее Солнце оказалось гигантской звездой

Астроном Петрус Мартенс представил доводы в пользу того, что в древности Солнце было крупнее, чем в настоящее время, и интенсивно теряло свою массу. Препринт исследования доступен в библиотеке электронных препринтов arXiv.org.

Примерно три миллиарда лет назад, согласно оценкам ученого, светило теряло примерно 0,0000000000075 своей массы каждый год (около трех процентов начальной массы за три миллиарда лет существования), в настоящее время эта величина на два порядка ниже и не существенна для учета изменения яркости звезды. К подобным выводам ученый пришел, обратив внимание на то, что с течением времени Солнце и большинство подобных звезд замедляют свое вращение. По мнению автора, это происходит из-за потери ими своей массы.

Это также означает, что в древности светило было таки же ярким, как и сегодня, что позволяет разрешить парадокс слабого молодого Солнца. Последний связан с невозможностью наличия четыре миллиарда лет назад на поверхности Земли и Марса жидкой воды из-за недостатка поступающей энергии от молодого светила, которое было на 20-30 процентов тусклее, чем в настоящее время (при условии сохранения его современных размеров и массы).

Альтернативным и более популярным объяснением парадокса слабого молодого Солнца считается наличие на древних Земле и Марсе плотных атмосфер, парниковый эффект которых обеспечивал условия, приемлемые для наличия на поверхностях планет жидкой воды.

Ранее ученые предложили, что парниковый эффект в атмосфере Земли мог создаваться при помощи астероидной бомбардировки. Достигая в диаметре ста километров, эти небесные тела при падении на Землю вызывают расплавление больших объемов пород, создающих огромные лавовые озера, которые по мере своего охлаждения выпускают большие объемы углекислого газа и разогревают атмосферу.