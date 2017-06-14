Спутник NASA сделал новый снимок НЛО

Объект в форме сигары попал в объектив камеры исследовательского блока.Объект, похожий на огромную светящуюся сигару, был заснят спутником NASA . Уфологи приняли его за неопознанный летающий инопланетный корабль. Предположительная длина объекта – 70 метров.

Однако ученые придерживаются иного мнения – они считают, что это все лишь оптический эффект от преломления света. Опубликованный снимок стал предметом дискуссии между интернет-уфологами. На нем объект расположен между контуром Земли и очертаниями космической станции, сообщает Ufo International Project.