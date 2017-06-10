Ученые научились клонировать виноград

Австралийское вино спасут с помощью клонирования. Такая мера продиктована глобальным изменением климата. Об этом сообщил National Geographic.

Подчеркивается, что сам по себе виноград, выращенный в Австралии, является уникальным в своем роде. Местные виноделы очень сильно конкурируют с американским рынком.

Как отметил старший научный сотрудник Майкл Маккарзи из Научно-исследовательского института Южной Австралии, он проводит лабораторные исследования по клонированию винограда из наиболее теплых винодельных территорий страны.

Целью эксперимента является проверка того, как на практике клонированные плоды будут реагировать на более жаркие условия климата. В ближайшие 50 лет температуры в Австралии значительно вырастут из-за изменения глобального климата.

В этой связи Маккарзи обратил внимание на актуальность данных исследований в нынешних условиях.

"У нас есть клонированные образцы, которых больше нет в мире, так как мы используем чистую посадку. Виноградная филлоксера [вид насекомых] больше не предмет беспокойства, передача корневых вирусов тоже. У нас есть посадочный материал в Австралии, который, вероятно, является самым уникальным во всем мире", — Майкл Маккарзи.

Он добавил, что клонированный в одном регионе виноград может быть также выращен в других, тем самым обеспечив сохранность национальных виноградников.

Ученый ожидает, что полученные результаты от проведенного эксперимента позволят виноделам удержать качество вина и посевов даже при высоких температурах в будущем.

Австралийский регион, в частности, славится сортом Шардоне. Из него делают вино и шампанское. Продукт считается номером один в винном экспорте страны, несмотря на снижение его потребления среди граждан.

По данным министерства торговли Австралии, 765 миллионов литров австралийского вина было отправлено заграницу за последний год. Согласно подсчетам, выручка от продаж составила — два миллиарда двести тысяч долларов.

Главным покупателем австралийского вина является Китай, США, Великобритания и Канада.

В прошлом месяце сообщалось, что российские ученые вырастили самый полезный виноград. Открытие сделали специалисты Дальневосточного федерального университета. Они выяснили способы получения полезных биологически активных веществ из амурского винограда.

Исследователям удалось увеличить синтез ресвератрола в культуре клеток винограда в три-восемь раз. Это вещество оказывает благоприятное воздействие на организм человека, являясь сильным антиоксидантом и имея антиканцерогенные свойства. Ресвератрол также предотвращает развитие сердечнососудистых заболеваний.

Впрочем, нельзя обойтись без ложечки дегтя. Ранее был назван топ-10 исчезающих продуктов. В ближайшие годы они исчезнут из-за наводнений, засух, лесных пожаров и других подобных явлений. Вместе с едой вымрут и животные, которые вынуждены уже сегодня покидать свои привычные места для обитания.