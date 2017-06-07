Названо средство против старческой немощи

Исследователи из медицинского центра при Рочестерском университете пришли к выводу, что с возрастной атрофией мускулов можно справиться, поддерживая существование мышечных стволовых клеток. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте EurekAlert!.

Все взрослые организмы сохраняют пулы стволовых клеток, которые играют роль в регенерации поврежденной ткани или росте новой. С возрастом все больше клеток погибает, однако основной причиной атрофии считалась потеря связи мускулов с нейронами, отвечающими за контроль над мышцами.

Ученые удалили у лабораторных мышей стволовые клетки, не повреждая двигательные нейроны. Потеря клеток спровоцировала быструю атрофию, которая началась еще в зрелом возрасте. Однако у пожилых генетически модифицированных животных, устойчивых к истощению пула стволовых клеток, мышцы оставались здоровыми. Такие результаты показывают, что старческая немощь не связана с деградацией нервной ткани.

Исследователи считают, что их вывод позволит начать поиски лекарственных веществ, как можно дольше поддерживающих жизнь стволовых клеток.