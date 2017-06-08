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Луну «перевезли» инопланетяне - СМИ
Фото: ТК «Звезда»
Российский астроном Владимир Коваль полагает, что Луна была доставлена к Земле пришельцами-астроинженерами примерно 2-3 млрд. лет назад , передает Комсомольская правда .
По мнению исследователя, спутник Земли раньше был планетой, которая располагалась между Марсом и Юпитером, где в настоящее время располагается пояс астероидов.
Коваль утверждает, что раньше на этом месте находилась планета Фаэтон, которую позже перевезли на орбиту Земли инопланетяне.
Свою теорию ученый объясняет тем, что пришельцы решили перенести Луну к Земле так как увидели, что на нашей планете возможно зарождение жизни. С появлением Луны на Земле начались приливы и отливы и образовались вулканы, что способствовало развитию жизни на планете.
Вместе с тем никаких научных доказательств данной теории исследователь не приводит .
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