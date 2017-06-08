Луну «перевезли» инопланетяне - СМИ

По мнению исследователя, спутник Земли раньше был планетой, которая располагалась между Марсом и Юпитером, где в настоящее время располагается пояс астероидов.

Коваль утверждает, что раньше на этом месте находилась планета Фаэтон, которую позже перевезли на орбиту Земли инопланетяне.