Доказано существование гигантского древнего океана на Марсе

Ученые из Университета Северного Иллинойса представили карту покрытого водой Марса. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.

Исследователи определили количество воды, необходимое для образования сети древних долин на Красной планете. Для расчета объема каналов ученые воспользовались алгоритмами, применяемыми для обработки данных, которые получены с помощью лазерного сканирования рельефа. Специалисты проанализировали цифровую модель поверхности Марса и оценили глубину долин.

Затем ученые оценили интенсивность процессов эрозии. Суммарное количество воды, «прорезавшей» каналы, должно превышать объем самих долин примерно в четыре тысячи раз. Такое возможно только при наличии крупного океана. По их подсчетам, Марс, вероятно, был в 10 раз более водным, чем показывали результаты предыдущих исследований.

В то же время ученые указывают, что существующие модели марсианского климата демонстрируют, что планета была слишком холодна для существования активного гидрологического цикла. Будущие исследования должны будут разрешить это противоречие.