Одной загадкой Марса стало меньше

Учёные раскрыли тайну гигантского океана на Марсе. Они составили интересную карту. На ней показано, как могла выглядеть Красная планета, когда её частично покрывала вода. Оказалось, что жидкости было в 10 раз больше, чем предполагалось ранее.

К такому выводу исследователи пришли после анализа марсианской почвы с помощью специального лазера. Однако пока эксперты считают, что климат Марса был слишком холодным для активного гидрологического цикла (это круговорот воды в природе). Астрономы планируют устранить это противоречие в дальнейшем, сообщает телеканал "Россия 24".