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Одной загадкой Марса стало меньше

Одной загадкой Марса стало меньше
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Учёные раскрыли тайну гигантского океана на Марсе. Они составили интересную карту. На ней показано, как могла выглядеть Красная планета, когда её частично покрывала вода. Оказалось, что жидкости было в 10 раз больше, чем предполагалось ранее.
К такому выводу исследователи пришли после анализа марсианской почвы с помощью специального лазера. Однако пока эксперты считают, что климат Марса был слишком холодным для активного гидрологического цикла (это круговорот воды в природе). Астрономы планируют устранить это противоречие в дальнейшем, сообщает телеканал "Россия 24".
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