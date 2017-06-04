Ученые нашли область космоса с параллельной вселенной

Мысль о существовании безграничного количества вселенных длительное время являлась источником научных обсуждений и сюжетов фантастических кинокартин Сейчас ученые нашли в космосе нечто, и теперь они предполагают, что из-за этого наша вселенная столкнулась с параллельным "соседом".

Исследователи обнаружили холодную область пространства, сообщает Fox News . Исследование показало, что это всего лишь часть вселенной, где находится меньше всего галактик. Однако дальнейшие изучения не подтвердили данный вывод. Новое изучение Университета Дарема предполагает, что есть малая вероятность существования свидетельства параллельных вселенных.

Теория мультивселенной основана на идее, что возможные итоги этого сценария разыгрываются одновременно в многоуровневой реальности, где мы переживаем только один уровень. Эта идея все еще не доказана.

Ученые полагают, что загадочная холодная область является остатком столкновения между нашей и другой Вселенными в стадии зарождении. Если теория верна, то сейчас мы получили возможность наблюдать за образованием, напоминающим "синяк".