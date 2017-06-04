В Австралии научились определять продолжительность жизни человека

Австралийские ученые создали компьютерную программу для вычисления продолжительности жизни человека по снимку внутренних органов. Точность такого прогноза составляет 70%, передает ФБА "Экономика сегодня"

Программа считывает информацию со снимка, сделанного томографом, и анализирует снос тех или иных внутренних органов. Затем машина определяет вероятность заболеваний в ход развития болезни, а затем просчитывает, сколько человек еще проживет.

Специалисты настаивают на том, что программа вычисления продолжительности жизни должна использоваться исключительно для медицинских потребностей.