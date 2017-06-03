На Марсе спутник разглядел огромную дыру

В южном полушарии Красной планеты спутник HiRISE обнаружил гигантскую дыру.

Как сообщают СМИ, ученые изучили снимок спутника, сделанный 25 марта сего года. Впадина на нем напоминает большую яму Каркуна на Татуине из фильма «Звездные войны».

По словам исследователей, эта дыра могла образоваться после падения на поверхность планеты огромного метеорита.

Стоит отметить, что это далеко не первая загадочная яма, которую ученые находят на Марсе в результате его исследования. Ранее в слоистых отложениях Красной планеты был обнаружен большой кратер.