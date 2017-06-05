Представлены результаты поисков электромагнитных сигналов слияния черных дыр

Несколько международных коллективов ученых представили свои результаты поиска электромагнитных сигналов события GW170104, зарегистрированного 30 ноября 2016 года коллаборацией LIGO (Laser Interferometric Gravitational Observatory). Соответствующие исследования опубликованы в библиотеке электронных препринтов arXiv.org.

В первой работе сообщается, что космическому телескопу Fermi, который в то же время, что и обсерватория LIGO, проводил свои наблюдения, не удалось зафиксировать характерного для слияния пары черных дыр электромагнитного сигнала (мощного гамма-излучения). Коллаборации AstroSat-CZTI и GROWTH, проводящие мониторинг примерно половины небесной сферы, также не заметили 30 ноября 2016 года сколь-нибудь значимых жестких рентгеновских вспышек, которые могли бы быть связаны со слиянием черных дыр.

Спутнику AGILE (Astro-rivelatore Gamma a Immagini LEggero) также не удалось зафиксировать 30 ноября 2016 года жесткого рентгеновского и гамма-излучений. С другой стороны, уточненный анализ, проведенный учеными на основе полученных аппаратом данных, позволил обнаружить событие E2 (всплеск излучения с энергией порядка нескольких мегаэлектронвольт), которое наступило спустя 0,46 секунды после GW170104 и длилось 32 миллисекунды. Малая статистическая значимость E2 не позволяет однозначно сделать выводов о связи GW170104 и E2.

В настоящее время недостаточно известны и описаны электромагнитные процессы, сопровождающие слияние черных дыр, производящее гравитационные волны — возмущения пространства-времени, предсказываемые общей теорией относительности. Ученые планируют продолжить поиски электромагнитных проявлений GW170104.

Событие GW170104 представляет собой гравитационную волну, достигшую 30 ноября 2016 года Земли и зарегистрированную LIGO. Возмущения пространства-времени возникли в результате слияния двух черных дыр, которые были в 31 и 19 раз тяжелее Солнца. Образовавшийся объект оказался массивнее ближайшего к Земле светила в 49 раз и расположен на расстоянии трех миллиардов световых лет от него.