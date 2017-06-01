Раскрыто неожиданное последствие эпидемии чумы

Пандемия чумы в Европе в XIV веке привела к снижению концентрации свинца в атмосфере почти до нулевого уровня. Это выяснили ученые из Гарвардского университета , проанализировав ледяные керны, извлеченные из альпийского ледника. Статья исследователей опубликована в журнале GeoHealth. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

По образцам спрессованного льда можно определить состав воздуха и наличие в нем взвешенных частиц. Специалисты определили, что между 1349 и 1353 годами содержание атмосферного свинца резко упало. Это связано с тем, что в это время в Европе свирепствовала «Черная смерть» — глобальная эпидемия бубонной чумы. Она привела к почти полному исчезновению рабочей силы, занятой добычей свинца.

Это показывает, что загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами не связано исключительно с промышленной эволюцией в начале XVIII века. Следы присутствия свинца в атмосфере заметны и в отложениях льда, чей возраст достигает двух тысяч лет. Тогда люди начали активно добывать и перерабатывать руды.

По мнению ученых, результаты исследования показывают, что не существует безопасной фоновой концентрации свинца в атмосфере. Иными словами, в норме он не должен находиться в воздухе в обнаруживаемых количествах.