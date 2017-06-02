4 июня на территории России можно будет в бинокль наблюдать комету

Открытая в 2015 году комета C/2015 V2 (Johnson) 4 июня пройдет на наименьшем расстоянии от Земли — примерно 121 325 600 километров или 0,811 астрономических единиц. В это время ее блеск усилится настолько, что позволит наблюдать ее в небольшие любительские телескопы и даже бинокли. Подробности о предстоящем событии сообщает пресс-служба Московского планетария.

После сближения с Землей комета 12 июня пройдет на наименьшем расстоянии от Солнца, пройдя точку перигелия на расстоянии 245 344 000 км (1,64 а.е.). В течение всей первой половины июня космическое тело будет видно в созвездии Волопас недалеко от Арктура в виде зеленоватой размытой вспышки. В средних широтах Северного полушария ее можно наблюдать при ясной безоблачной погоде высоко над горизонтом в южной части неба.

Пиковая яркость кометы составит +7 звездную величину. В среднем, невооруженным глазом видны объекты +6 звездной величины. Это значит, что если бы комета излучала в 2,5 больше света, то стала бы видна без приборов. Комета Джонсона относится к гиперболическим, то есть ее орбита не замкнута и после совершения маневра вокруг Солнца она навсегда покинет нашу планетную систему.