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В Российском историческом обществе ответили на слова об "украинке" Анне Ярославне
Фото: beon.ru
Андрей Климов заявил, что президент Украины Петр Порошенко «выглядит как идиот», когда пытается приписать княгине Анне Ярославне украинское происхождение. Слова заместителя руководителя Совета Федерации по международным делам передает телеканал Russia Today.
«Господин Порошенко, по-моему, готов носить любую маску и выглядеть как идиот, лишь бы только продолжать поддерживать хоть как-нибудь антироссийскую истерию, так как если она закончится, то закончится его правление, а следовательно, и возможность зарабатывать деньги на бедах украинского народа», — заявил Климов.
Историки отмечают, что называть представительницу древнерусского княжеского дома Анну Ярославну украинкой «неверно», так как Россия и Украины имели длинный общий период истории.
29 мая Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил, что дочь великого князя Ярослава Мудрого Анна была женой французского короля Генриха I и стала одной из основательниц как минимум двух европейских династий – Бурбонов и Валуа. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Путин пытался «похитить в российскую историю» княжну Анну Ярославну. 30 мая Павел Климкин заявил, что после слов президента России Владимира Путина о «русской княжне Анне Ярославне» будет считать поэта Александра Пушкина украинцем, так как «Одесса и Крым неоднократно вдохновляли его творческий гений».
Павел Климкин Андрей Климов Петр Порошенко Владимир Путин Еще 2 тега
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