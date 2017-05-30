«Господин Порошенко, по-моему, готов носить любую маску и выглядеть как идиот, лишь бы только продолжать поддерживать хоть как-нибудь антироссийскую истерию, так как если она закончится, то закончится его правление, а следовательно, и возможность зарабатывать деньги на бедах украинского народа», — заявил Климов.

Историки отмечают, что называть представительницу древнерусского княжеского дома Анну Ярославну украинкой «неверно», так как Россия и Украины имели длинный общий период истории.