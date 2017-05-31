Российский ученый обнаружил город инопланетян

Радиолюбитель из Нижнего Тагила заявил о том, что американцы жестко цензурировали фотографии, сделанные во время полетов на Луну. По мнению ученого, на этой планете существовал целый город с инопланетянами.

Валентин Дегтерев внимательно изучил снимки, сделанные астронавтами НАСА во время шести успешных высадок на Луну за период с 1969 по 1972 годы. По словам радиолюбителя, признаки внеземной жизни заметны на фотографиях начиная с девятой миссии по программе "Аполлон", передает Ura.ru.

"Это был обычный облет Луны. Однако вокруг корабля сразу появились различного вида НЛО. Космонавты их прилежно фиксировали на фотопленку. Каким-то чудом их никто так и не увидел, хотя некоторые из объектов просто потрясают воображение", – рассказал ученый.

По словам Дегтерева, один из таких кораблей инопланетян буквально преследовал "Аполлон". Его размеры в десятки раз превосходили размеры корабля американцев. "Видели это корабль и тогда, когда экипаж корабля США выходил в открытый космос", – добавил ученый.

По мнению Дегтерева все снимки посадок на Луну были тшательно цензурированы так, чтобы на них невозможно было распознать признаки внеземной жизни. При этом, ученый утверждает, что на засвеченных фотографиях все же можно разглядеть контуры корабля инопланетян и даже целого города.

"В другом случае на поверхности Луны виден контур большого купола и силуэты космических кораблей. В нескольких кратерах видны следы деятельности разумных существ и т. д. И все это стало достоянием общественности столько лет спустя только из-за того, что-то кто-то не захотел полностью уничтожить эти доказательства первого и последнего контакта на территории чужой нам планеты", – добавил исследователь.