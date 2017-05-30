Ученый пообещал миру природные катастрофы

В мире растёт число природных катастроф. Причина этой тенденции кроется в разрушительном воздействии человека на окружающую среду. С таким заявлением выступил климатолог Алексей Кокорин . Его слова передает портал LIFE

«Обоснование (урагана в Москве – прим. Рамблер) — два фронта атмосферных, один догнал другой, случилась большая разница температур. Число таких явлений в целом в мире растёт, большее число опасных явлений в целом […] в увеличение частоты и силы аномальных явлений вносит вклад воздействие человека на изменение климата. Никто не скажет точно, какой, но что он есть — это да», — заявил Кокорин.

29 мая на Москву и область обрушился ураган, который унес жизни как минимум 15 человек, более 100 человек получили травмы. Ураган был признан самым сильным за последние сто лет. Скорость ветра достигала 30 метров в секунду. В результате стихии были повалены 14 тысяч деревьев, повреждены 240 зданий и порядка двух тысяч автомобилей.