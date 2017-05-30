Найдена потенциально обитаемая суперземля

Ученые обнаружили суперземлю, расположенную в зоне обитаемости родной звезды. Исследование астрономов публикуется в библиотеке электронных препринтов arXiv.org

Суперземля в 2,8 раза тяжелее нашей планеты. Небесное тело находится в 21 световом годе от Земли вблизи звезды GJ 625, которая уступает в размерах Солнцу примерно в три раза. Планета делает полный оборот вокруг материнской звезды за 14,6 дня. Средняя температура на планете - 76,85 по Цельсию. Специалисты вели наблюдения за планетой в течение 3,5 лет с помощью спектрографа HARPS-N (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher for the Northern hemisphere), расположенного на Канарских островах в Испании. Обнаруженная планета – самая маленькая из всех исследованных ранее суперземель. В связи с положением планеты по отношению к материнской звезде ученые предполагают, что на небесном теле может быть жидкая вода. В исследовании участвовали астрономы из Италии, Швейцарии и Испании.

Суперземля - термин, используемый для описания класса планет, которые превосходят в массе Землю, но сильно уступают по этому показателю газовым гигантам.