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Российское историческое общество: некорректно называть Анну Ярославну украинкой
Фото: beon.ru
Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о "похищении" Россией младшей дочери князя Киевской Руси Ярослава Мудрого Анны, сообщает RT.
Сенатор выразил мнение, что своими высказываниями Порошенко "выглядит как идиот" и таким образом лишь пытается поддерживать "хоть как-нибудь антироссийскую истерию".
«Так как если она закончится, то закончится его правление, а следовательно, и возможность зарабатывать деньги на бедах украинского народа», — рассказал он.
Ответственный секретарь Российского исторического общества Андрей Петров отметил, что утверждение Порошенко о "похищении" не соответствует исторической действительности.
"У России и Украины был достаточно длинный период общей истории, а именно - история Древней Руси", - пояснил он.
Ранее Порошенко обвинил президента России Владимира Путина в попытках "похитить" в российскую историю дочь Ярослава Мудрого Анну, которую украинский лидер назвал украинкой.
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