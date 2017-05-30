Российское историческое общество: некорректно называть Анну Ярославну украинкой

Сенатор выразил мнение, что своими высказываниями Порошенко "выглядит как идиот" и таким образом лишь пытается поддерживать "хоть как-нибудь антироссийскую истерию".

«Так как если она закончится, то закончится его правление, а следовательно, и возможность зарабатывать деньги на бедах украинского народа», — рассказал он.

Ответственный секретарь Российского исторического общества Андрей Петров отметил, что утверждение Порошенко о "похищении" не соответствует исторической действительности.

"У России и Украины был достаточно длинный период общей истории, а именно - история Древней Руси", - пояснил он.