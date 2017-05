Ученые рассказали о «каменных дождях» на Луне

Наблюдения за столкновением малых космических тел с поверхностью Луны в рамках проекта NELIOTA позволят ученым оценить количество потенциально опасных для Земли астероидов. Данные исследований последних 22 месяцев показали, что на спутнике нашей планеты практически постоянно идут «дожди» из мелких обломков, сообщила пресс-служба Европейского космического агентства

The NELIOTA project has begun to detect flashes of light caused by tiny pieces of rock striking the #Moon's surface: https://t.co/5YGFxKAUyU pic.twitter.com/CnSJdHdkIU

— ESA Science (@esascience) 24 мая 2017 г.

Инструментом наблюдений стали несколько сверхбыстрых камер высокого разрешения, установленные на 1,2-метровом телескопе в греческой обсерватории Крионери. Они способны зафиксировать падение даже самых незначительных объектов. По словам ученых, о размерах и массе падающих на Луну тел можно судить по вспышкам, которые при этом происходят.

Проект NELIOTA начал работу в феврале 2015 года, но полноценные исследования ведутся с марта 2017-го, когда на телескопе смонтировали вторую, более чувствительную камеру, позволяющую вести наблюдения в режиме реального времени.

Астрономы считают крайне важной задачу обнаружения и изучения потенциально опасных для нашей планеты космических тел, о которых человечество в нестоящее время имеет весьма смутное представление, несмотря на значительную работу, проведенную в последние годы. Проект NELIOTA призван стать одним из первых шагов в этой области.

Недавно ученые заявили, что оборудование, которое сегодня есть в распоряжении астрономов, не позволяет своевременно обнаружить космические тела небольших размеров, подобные Челябинскому метеориту, и предотвратить негативные последствия от их столкновения с Землей. Система обнаружения такого рода угрозы должна располагаться непосредственно в космосе.