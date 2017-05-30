Ученые рассказали о пользе сыра в борьбе с раком

По заявлению ученых из Дании, сыр способен помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями. Результаты исследований на эту тему были изложены специалистами в 18 научных докладах, сообщила газета «Известия»

По последним данным, сыр помогает организму расщеплять холестерин, что способствует улучшению состояния здоровья при диабете. Кроме того, этот продукт помогает укреплению костей человека, положительно влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной системы.

Вопреки традиционным представлениям, сыр содержит большое количество витаминов, минералов и веществ, полезных для здоровья людей, утверждают датские ученые.