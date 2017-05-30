Курение при беременности разрушает печень ребенка

Набор химических веществ, содержащихся в сигаретном дыме, разрушает печень нерожденных детей, показывает новое исследование Эдинбургского университета.

Результаты, полученные командой во главе с Дэвидом Хэйем, добавляют доказательства того, насколько курение опасно для беременных женщин и их потомства. Ученые сделали это открытие после того, как изучили стволовые клетки, которые имеют возможность быть в состоянии преобразовать в другие типы.

Токсические вещества в дыме, как было показано, способны повредить ткани печени у плода. Кроме того, Хэй с коллегами нашли, что последствия были разными для мальчиков и девочек, но оба пола могут пострадать от долговременных повреждений, подвергаясь воздействию 7000 химических веществ, содержащихся в дыме, говорят эксперты.

Мальчики показали признаки рубцевания печени, что делает их склонными к циррозу в дальнейшей жизни и может привести к печеночной недостаточности и повышает риск смерти. У девочек нарушается работа клеток, регулирующих обмен веществ в печени, а любые изменения в развитии органа, делают их уязвимыми, повышают риск избыточного веса.

«Эта работа является частью проекта, где ученые пытаются понять, как курение беременных женщин оказывает вредное воздействие на развивающийся плод. Эти данные проливают свет на фундаментальные различия в ущербе между мужским и женским полом", добавили эксперты.

Клетки печени подвергали воздействию вредных химических веществ, обнаруженных в сигаретах, в том числе специфических веществ, которые циркулируют в плодах, когда матери курят. Исследование показало, что химический коктейль наносит вред здоровью печени больше, чем действие отдельных компонентов. Хэй сказал: «Сигаретный дым, как известно, оказывает вредное воздействие на плод, но нам не хватает соответствующих инструментов для изучения этого очень подробно. Этот новый подход означает, что мы теперь можем понять клеточный эффект от действия сигарет на нерожденный плод".