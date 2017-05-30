Ученые заставили клетки крови затягивать раны

Канадские биологи заявили об открытии гормона, способного при добавлении в человеческую кровь заставлять клетки иммунной системы ускоренными темпами восстанавливать поврежденные ткани, сообщило издание Journal of Investigative Dermatology.

Новый метод, по словам ученых, может стать настоящим спасением для страдающих диабетом или получивших тяжелые ожоги и позволить избежать ампутации конечностей в результате незаживающих ран. Также медики смогут уменьшить вероятность попадания инфекции в организм в процессе лечения.

Исследователям удалось выяснить, что длительно не заживающие раны могут возникать в результате ослабления электрополей клеток, управляющих их миграцией при заживлении раны. Теперь в распоряжении медицины появился потенциальный инструмент для своеобразного ремонта.

Данные были получены в результате эксперимента с подопытными мышами. Ученые собирали информацию о скоплении различных клеток в открытой ране, удаляли некоторые из них и наблюдали за последствиями. Были выделены два ключевых участника процесса затягивания ран — белок MFG-E8 и связанные с ним клетки-макрофаги, которые и управляют действиями других типов клеток.

Правда, при добавлении их в организм чрезмерно активное восстановление способно повлечь за собой возникновение рубцов, поэтому ученые начали искать пути достижения нужного эффекта без вреда для кожи. Помогли стволовые клетки крови, обработанные раствором MFG-E8. При их участии порезы на теле мышей затягивались вдвое быстрее обычного.

Напомним, по заявлению ученых из Дании, сыр способен помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями. Результаты исследований на эту тему были изложены специалистами в 18 научных докладах.