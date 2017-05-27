Ученые рассказали, как космос чуть не уничтожил Землю

Сотрудники Гарварда пришли к удивительному выводу, что на ранних этапах развития Солнечной системы космос мог легко уничтожить Землю.

В это время наша планета имела жидкую структуру с отверстием в центре, по своей форме похожую на пончик. Спустя миллионы лет Земля затвердела и остыла. При этом специалисты утверждают, что планета может вернуться к подобному состоянию в любой момент.

По словам ученых, всякая планета некогда образовалась из стыка двух космических тел. Отмечается, что не всегда такой процесс завершается созданием новой планеты. При столкновении с другой планетой или крупным метеоритом планета может разрушиться, уверены ученые.

Астрономы утверждают, что такая участь легко могла постичь и Землю.