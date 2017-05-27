Назван топ-10 исчезающих продуктов

Международная группа журналистов EcoWatch, которая специализируется на исследованиях о глобальном изменении климата, продолжает внимательно отслеживать продовольственную обстановку на Земле. В декабре 2015 года они опубликовали свои наблюдения о продуктах, которые в ближайшие годы навсегда исчезнут с прилавков магазинов. Их выводы актуальны до сих пор.

Продукты исчезнут из-за наводнений, засух, лесных пожаров и других подобных явлений. Вместе с едой вымрут и животные, которые вынуждены уже сегодня покидать свои привычные места для обитания.

Журналисты решили составить топ-10 исчезающих продуктов.

На первом месте — авокадо. Все начнется с того, что кулинары будут вынуждены прекратить массовые приготовления закусок Гуакамоле из пюрированной мякоти авокадо, затем это блюдо станет дорогим и в итоге просто исчезнет, так как этого продукта к тому времени уже не будет в природе.

На втором — яблоки. Деревья перестанут давать плоды из-за непредсказуемого климата. Перепады будут воздействовать на их отростки.

На третьем — хмель, из которого делают пиво. Пивовары все чаще сталкиваются с проблемами снабжения «стабильными водными ресурсами». Вода в период с 2030 по 2050 станет еще более ценной из-за ее острой нехватки. В итоге хмельные поля, требующие водной обработки, начнут сильно сокращаться.

На третьем — рис и фасоль. Это будет вызвано повышением температуры, изменением уровня морей, что в итоге скажется на количестве осадков в атмосфере.

На пятом — морепродукты. Кораллы, лобстеры, крабы, креветки, моллюски, устрицы, улитки, ракушки и гребешки уйдут в прошлое. Их исчезновение будет вызвано окислением воды морей и океанов к 2040 году. Они будут вынуждены менять свои глубины и в итоге станут объектами для прямого истребления более «крупными хищниками».

На шестом — какао-бобы из которых делают шоколад. К 2030 году этих плодов станет намного меньше из-за изменения уровня воды, что отразится на росте деревьев и их производстве.

На седьмом — кофейные зерна. Высокие температуры спровоцируют нашествие на плантации особых насекомых, которые будут съедать зерна и мешать их росту.

На восьмом — арахисовое масло. Фермерам придется искать более холодные места для выращивания арахиса. Однако в итоге, как говорится, природу не обманешь — арахис начнет исчезать.

На девятом — виноград, а вместе с ним и вино. Напиток уйдет в прошлое, так как виноград очень зависим от метеоусловий.

Десятую строчку завершает картофель. Уже сейчас фермерам приходится искать места для их более комфортного выращивания, а через 40 лет, согласно прогнозам экспертов, его просто будет негде сажать.

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