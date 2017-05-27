Уфологи: инопланетяне оставили на Марсе таинственные знаки

Марсоход Opportunity отправил на Землю очередную порцию снимков поверхности Красной планеты. В настоящее время ровер находится в Долине Настойчивости.

Уфологи сразу принялись изучать фотографии и обнаружили странные находки. Они обратили внимание на камень, который, по их мнению, может являться обломком некоего космического корабля пришельцев, разбившегося на Марсе.

Исследователи-любители считают, что на этом странном объекте зашифровано послание в виде загадочных иероглифов и цифр.

Ученые в ответ отмечают, что качество и детализация снимка оставляют желать лучшего. По их мнению, уфологи пользуются этим обстоятельством и дают волю своему воображению.