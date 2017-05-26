«Быстрорастущий» мох в Антарктиде обеспокоил ученых

Антарктида в будущем станет существенно зеленее — к такому выводу пришли ученые, обнаружив, что, благодаря потеплению, мох на материке размножается в 4−5 раз быстрее, чем полвека назад. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование Британской антарктической службы, Эксетерского и Кембриджского университетов.

Ученые пробурили скважины в прибрежных зонах трех островов, прилегающих к Антарктическому материку с юга. Полученные образцы пород позволили ученым отследить, как менялись объемы и темпы роста растений 150 лет назад.

Исследование показало, что растения растут быстрее из-за изменений климата.

Климат в Антарктиде меняются быстрее, чем где-либо в мире. Уже около 70 лет температура воздуха на материке повышается каждое десятилетие в среднем на полградуса.

Сейчас мхи покрывают меньше, чем полпроцента площади континента. Процесс озеленения может увеличить туристический поток в Антарктиду.

Ранее были опубликованы исследования, согласно которым, если человечество не вмешается в процесс изменения климата Антарктики до 2050 года, то уже к 2100 году спасать ледники Антарктиды будет поздно.