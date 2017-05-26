Наука доказала существование папиных дочек

Психологи подтверждают существование феномена папиных дочек. Отцы реально демонстрируют больше внимания к своим дочерям, чем к сыновьям.

Папы являются гораздо более эмоционально восприимчивыми к своим дочерям, чем к сыновьям, как показало исследование, подтвердившее существование папиных дочек. Отцы проявляют к дочкам больше внимания, к примеру, они чаще поют им песни и используют ласковые слова. А вот папы сыновей предпочитают более мужественные игры и используют язык, в котором чаще применяются спортивные термины вроде «лучший», «победа», «супер», «топ» и тому подобное. Исследование показало, что подсознательное восприятие того, каким должны быть девочки и мальчики, влияет на поведение взрослых по отношению к их детям.

Эти выводы психологи из американского Woodruff Health Sciences Centre в Атланте сделали на основе сканирования мозга, которое проводилось во время ежедневного общения родителей со своими детьми. Когда малыши плакали и просили папу, то отцы дочерей относились к этим просьбам значительно более эмоционально, чем отцы сыновей. Также папы дочек проявляли эмоции и в использовании тех или иных слов вроде «плач», «слезы» и «одиночество». Психологи подчеркивают, что все эти проявления являются подсознательными.

Сканирование мозга показало, что у отцов дочерей, которые наблюдают счастливые выражения лица у своего ребёнка, больше активируются зоны, отвечающие за переработку эмоций, поощрений и систему ценностей. В противоположность этому, мозг отцов сыновей реагировал более выраженно, если мужчины видели нейтральное выражение лиц у их мальчиков. Ученые сфокусировались в этот раз именно на отцах, поскольку в отношении их общения с детьми проводилось гораздо меньше исследований, чем среди матерей.