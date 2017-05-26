Астрономы заявили о внезапном исчезновении звезды

Далекое светило N6946-BH1 как будто растворилось в нашей Вселенной. Причиной этого может быть гравитационный коллапс – превращение звезды в черную дыру.

Звезда N6946-BH1 представляла собой красный сверхгигант, находящийся в галактике NGC 6946. Светило было удалено от нашей системы на 20 млн световых лет, по своей массивности оно в 25 раз превосходило Солнце. В 2009 году звезда резко увеличила свою активность, однако затем исчезла из оптической видимости. Тогда был выявлен лишь источник инфракрасного излучения. Появилась версия, что его может порождать материя, которая падает на черную дыру.

Сейчас ученые провели дополнительные наблюдения за объектом N6946-BH, используя наземный телескоп LBT (Large Binocular Telescope), а также два космических телескопа: Hubble и Spitzer. Следов светила обнаружено не было, что стало дополнительным веским свидетельством «таинственного» исчезновения звезды. Ученые пока не могут уверенно заявить о причинах этого. Вероятно, речь идет о «неудачном взрыве массивной звезды». При таком развитии событий светило тихо «схлопывается» в черную дыру без превращения в сверхновую. Исследователи говорят, что примерно 30% звезд, похожих на N6946-BH1, могут таким образом трансформироваться в черные дыры. Между тем уверенно говорить об этом механизме пока тяжело.

Возможно, ответить на многие интересующие специалистов вопросы помогут новые наблюдения. Результаты исследования изложены в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, краткий обзор предоставило NASA

Черная дыра является областью пространства-времени, гравитационное притяжение которого настолько велико, что покинуть его не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света. Вопрос реального существования черных дых напрямую связан с объясняющей их общей теорией относительности.

Недавно, напомним, мы писали о еще одном загадочном светиле – знаменитой звезде Табби, которая опять снизила яркость.