Человеческий мозг способен «видеть будущее» - ученые

Человеческий мозг довольно хорошо заполняет пробелы восприятия, порой до такой степени, что у человека формируется представление о полном событии еще до того, как оно закончилось. К такому выводу пришли нидерландские ученые из Университет Неймегена, данные об исследовании были опубликованы в журнале Nature .

Согласно исследованию, предсказание итога того или иного события до его завершения происходит чрезвычайно быстро.

По мнению ученых, такую способность человеческий мозг мог преобрести, чтобы компенсировать наше относительно слабое зрение.

В ходе эксперимента ученые поместили 29 студентов в магнитно-резонансный томограф, чтобы отследить их мозговую деятельность, когда они наблюдали за шагом белых точек по экрану.

Участников эксперимента просили посмотреть, как одна и та же анимация повторяется 108 раз в течение нескольких коротких сеансов. К концу эксперимента, мозги испытуемых были настолько хорошо натренированы , что студенты точно знали куда анимация двинется дальше.

Проследив за импульсами в коре мозга в момент эксперимента, исследователи установили, что таким образом человек способен предугадывать в пределах 13 миллисекунд.

По предположению ученых, человеческий мозг выработал такую способность для того, чтобы тратить меньше энергии на обработку большого количества визуальной информации.