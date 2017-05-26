НАСА в 2018 году отправит в космос зонд, который изучит Солнце

НАСА планирует летом 2018 года запустить космический исследовательский зонд, которому предстоит приблизиться к Солнцу на рекордно близкое расстояние, сообщило ведомство в пятницу.

"Запуск миссии Solar Probe Plus (SPP) запланирован на лето 2018", — сообщает НАСА. Предварительно сообщается, что старт зонда запланирован на период между 31 июля и 19 августа на ракете-носителе Delta IV–Heavy.

Аппарат достигнет расстояния 3,9 миллиона миль (6,2 миллиона километров) над поверхностью Солнца, приблизившись к звезде ближе, чем Меркурий. По утверждению НАСА, аппарат первым "потрогает" Солнце, поскольку будет в семь раз ближе к нему, чем другой когда-либо отправлявшийся к этой звезде человеком зонд.

В ведомстве сообщают, что SPP "будет исследовать внешнюю атмосферу звезды и вести крайне важные наблюдения, которые ответят на существующие десятилетиями вопросы о ее физических характеристиках".

В НАСА рассчитывают, что результаты исследований "улучшат прогнозы о том, как крупные явления в космической погоде влияют на Землю, спутники и (работу) астронавтов в космосе". Основная миссия зонда рассчитана на 11 дней, ее подробности будут обнародованы на следующей неделе.