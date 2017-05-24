Геофизики открыли новые литосферные плиты Земли

Геофизики из США и Китая представили предварительные данные о наличии в недрах Земли дополнительного слоя литосферных плит. О соответствующем исследовании рассказано на совместной конференции в Токио (Япония), организованной Американских геофизическим обществом и Японским обществом наук о Земле, кратко об этом сообщает The Guardian

Тектонические плиты могут быть расположены в слое верхней мантии на глубине 410-660 километров под современными Японией, Северной и Южной Кореей, Северо-Восточным Китаем и под Тихим океаном простираются вплоть до островов Фиджи. В недра, по оценкам ученых, с поверхности Земли литосферные плиты попали примерно 50-60 миллионов лет назад в результате субдукции — погружения одной литосферной плиты под другую.

Расположенные в недрах планеты тектонические плиты, как отмечают геофизики, ответственны за некоторые глубокие и сильные землетрясения в Тихом океане, в частности, между островами Фиджи и Австралией. Подземные толчки возникают, по мнению авторов, из-за субдукции в переходной зоне (верхней мантии).

Специалисты заявляют, что примерно 90 процентов глубинных подземных толчков (с гипоцентром, то есть очагом возникновения землетрясения, ниже 500 километров) на планете приходится на район островов Тонга в Тихом океане. Ученые считают, что причиной этого является погруженная в мантию плоская длинная плита.

К своим выводам геофизики пришли, используя главным образом методы сейсмической томографии, которые позволяют при помощи звуковых волн исследовать распределение и движение материи в недрах Земли. Специалисты представили трехмерную компьютерную реконструкцию событий, которые произошли 50-60 миллионов лет на планете и привели к формированию современного слоя литосферных плит под Тихим океаном.

Оценки ученых, в частности, показывают, что литосферная плита в верхней мантии в районе под островами Тонго в течение последних 15 миллионов лет перемещается в поперечном направлении на запад со средней скоростью около пяти сантиметров в год.

Специалисты отмечают, что ряд положений тектоники плит в результате новых исследований может быть уточнен или даже пересмотрен. Работа авторов пока не опубликована в рецензируемом научном журнале.

Земля считается единственной известная планета в Солнечной системе с полноценной тектонической активностью. Зачатки тектоники ученые находили на Меркурии, ее нет на Венере, вероятно, тектоника в прошлом могла быть на Марсе. Похожие на земные литосферные структуры планетологи до сих пор обнаружили пока только у небесных тел с подледными океанами (в частности, на Европе — спутнике Юпитера). Расскажите друзьям о научном прорыве - для этого нажмите кнопки соцсетей ниже: