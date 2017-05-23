Ученые раскрыли новые подробности гибели динозавров

"Не думай о секундах свысока", - пел в знаменитом фильме Иосиф Кобзон . И был прав. Во всяком случае, что касается динозавров. Их судьбу решили именно секунды, утверждают ученые, которые изучали кратер Чиксулуб, возникший в Мексиканском заливе 66 миллионов лет назад от падения на Землю 10-километрового астероида. Тогда выделилась энергия, эквивалентная взрыву 10 миллиардов атомных бомб, сброшенных на Хиросиму.

В принципе вина именно этого астероида в роковой судьбе динозавров установлена давно. Но вот насколько она велика? Есть ли отягчающие обстоятельства? А может, наоборот, смягчающие? Первым о реабилитации астероида недавно заговорил известный шотландский палеонтолог Стивен Брюсатт. Он сделал сенсационное заявление: динозаврам сильно не повезло, так как страшный пришелец из космоса явился в самый неподходящий для их судьбы момент. Упади он на несколько миллионов лет раньше или позже, и динозавры смогли бы выдержать этот удар.

Каковы аргументы ученого? Он утверждает, что уже за 10-15 миллионов лет до падения астероида в семействе динозавров начались тревожные изменения: уменьшались их разнообразие и численность. Особенно это касалось наиболее крупных рептилий. А, как известно, чем выше разнообразие популяции, тем она устойчивей к различным природным катаклизмам.

Эволюция - довольно случайный процесс, где какое-то событие в корне может изменить ход истории.

То есть и без падения астероида существование рептилий уже находилось под угрозой. Причиной могли стать какие-то изменения климата, которые первыми на себе ощутили самые многочисленные популяции ящеров. Словом, астероид рухнул в самое неподходящее для динозавров время. Если бы он упал раньше, когда сообщество рептилий еще существовало безмятежно, обладало высоким запасом прочности, то с высокой вероятностью вполне бы могло выдержать удар из космоса. Если бы он произошел позже, динозавры за это время вполне могли бы восстановить свое разнообразие, как это не раз бывало за 150 миллионов лет их правления на планете. По мнению Брюсатта, они могли бы и сегодня бродить по планете. Но астероид упал в роковой промежуток времени длительностью примерно в несколько миллионов лет, навсегда стерев динозавров с лица Земли. По историческим меркам это мелочь.

И вот новая сенсация. Судьбу динозавров решили не миллионы лет, а какие-то секунды. Об этом свидетельствуют образцы пород, взятые учеными с места падения метеорита под дном Мексиканского залива. Уже первые выводы стали аргументом для реабилитации астероида. Дело в том, что прибрежные морские воды здесь неглубокие, поэтому в атмосферу были выброшены колоссальные объемы серы, выделившейся из минеральной глины. Что и стало причиной "глобальной зимы". Но если бы астероид упал в другом месте, результат мог бы быть иным.

- Ирония в том, что главной причиной исчезновения динозавров стали не размер астероида, не сила его удара и даже не глобальные последствия этого катаклизма, а место его падения, - утверждают профессора Джо Морган и Шон Гулик. Если бы астероид рухнул на несколько десятков секунд раньше или позже, то попал бы не в прибрежное мелководье, а в глубокий океан. Он бы испарил бы намного меньше пород, взвесь была бы значительно менее плотной, и солнечные лучи пробивались бы к поверхности Земли. Словом, на Земле не произошло бы глобального катаклизма, уничтожившего много существ, в том числе и динозавров.

Ученые задаются вопросом: а пойди события не так, не прилети этот астероид, может, по-прежнему правили бы здесь динозавры. И тогда не пришли бы им на смену млекопитающие, 100 миллионов лет жившие в тени рептилий. И только получив свободу, они расцвели буйным цветом, стали хозяйничать на Земле, расселились по всему свету. Заняли почти все господствующие "посты". И, наконец, в ходе их эволюции появились наши далекие предки - приматы. Получается, что эволюция - довольно случайный процесс, где вроде бы незначительное событие может в корне изменить ситуацию. Самые благополучные сообщества могут в мгновение по историческим меркам исчезнуть с лица Земли. В знаменитом рассказе Брэдбери случайное убийство бабочки изменило ход истории. Может, судьба динозавров - это урок человеку, который чувствует себя хозяином планеты?