Назван новый источник существования внеземной жизни

Жизнь может возникнуть в облученной радиацией воде. К такому выводу пришли ученые из Техасского университета Сан-Антонио. Результаты исследования публикует портал Phys.org

Специалисты смоделировали распад оксида водорода в процессе радиолиза. В ходе экспериментов выяснилось, что молекулярный водород (H2), выделяемый при радиолизе, может послужить источником энергии для живых клеток. Ученые предполагают, что на Энцеладе (спутник Сатурна), Европе (спутник Юпитера), Плутоне и Хароне достаточно высокое излучение для радиолиза. Существование воды предполагается на Европе и Энцеладе. На Земле ряд видов бактерий обитает в среде, богатой водородом, например, в гидротермальных источниках на дне океанов.