Найден источник врожденного интеллекта

Ученые из Нидерландов, Швеции, Великобритании и США обнаружили 40 генов, ответственных за врожденное развитие у человека интеллекта. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Genetics.

Отыскать эти гены специалистам удалось с помощью метаанализа работ, включающих данные почти о 80 тысячах человек европейского происхождения, в том числе детей.

Из 40 генов 11 были найдены полногеномным поиском ассоциаций, а 29 — полногеномным анализом ассоциаций. Их экспрессия в основном осуществляется в головном мозге и связана с развитием нервных клеток.

Существует две конкурирующие точки зрения на формирование человеческого интеллекта. Согласно первой, за его высокий уровень отвечают наследственные факторы, вторая точка зрения отводит в этом решающую роль воспитанию и внешнему окружению.