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Ученые получили таинственный сигнал из созвездия Льва
Группа австралийских исследователей из Государственное объединение научных и прикладных исследований (CSIRO) зафиксировали радиоимпульс неизвестного происхождения, исходящий из созвездия Льва.
Быстрый единичный радиоимпульс огромной мощности (FRB) был зафиксирован при помощи телескопа ASKAP и длился лишь несколько миллисекунд.
По подсчетам ученых, сигнал шел до нашей планеты из созвездия Льва около шести миллиардов лет, при этом его природу так и не удалось установить.
В ближайшее время астрономы планируют расширить зону поиска и попытаются ежедневно регистрировать сигналы FRB.
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