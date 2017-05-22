Рабочие повредили царский мост, найденный в центре Москвы

Уникальная археологическая находка — старинный белокаменный мост, который ранее считался утраченным — был найден в центре столицы. Правда, по словам градозащитников, сразу же после обнаружения ценный исторический артефакт был разрушен рабочими и закопан обратно.

Как стало известно «МК», находку сделали рядом с метро «Китай-город», где улица Варварка перетекает в Славянскую площадь. Сейчас в этом месте идут строительные работы. По словам археологов, белокаменный мост с одной аркой вел к воротам Варварской башни Китайгородской стены. По оценкам историков, сооружение было возведено в конце XVII века. Ранее а этом месте находился деревянный мост, построенный во времена Ивана Грозного . Как пояснили градозащитники, каменная версия моста встречается на акварелях художника Федора Алексеева , а также присутствует на городском плане Москвы образца 1803 года. Однако сам мост историки долгие годы считали утраченным. Поэтому находку они восприняли как научную сенсацию. Ученым удалось обнаружить участок сооружения длиной 17 метров и высотой полтора метра. Но, как посетовали активисты, строители умудрились задеть хрупкую конструкцию. В результате арка сломалась, а в местах разрушения стали зиять яркие белые сколы. В результате реликвию снова засыпали грунтом. По словам чиновников Мосгорнаследия, это было сделано в целях консервации находки. При этом в ведомстве отметили, что данные об артефакте будут нанесены на карту археологических находок столицы.