Житель Нижнего Тагила нашел в болоте древний город Китеж

Радиолюбитель Валентин Дегтерев сделал новое открытие — указал место легендарного города. Китеж исследователь обнаружил на дне огромного болота. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

Обратившись к легенде об исчезнувшем граде Китеже, Дегтерев решил проверить, насколько это предание могло бы соответствовать действительности.

В новгородской легенде сказано, что город Большой Китеж был построен на берегу озера Светлояр рядом с селом Владимирским.

«И город тот, Большой Китеж, на сто сажен в длину и ширину был, и была эта первая мера мала. И повелел благоверный князь Георгий еще сто сажен прибавить в длину, и стала мера граду тому в длину — двести сажен, а в ширину — сто сажен. А начали город тот каменный строить в год 6673 (1165), месяца мая в первый день, на память святого пророка Иеремии и иже с ним. И строился город тот три года, и построили его в год 6676 (1168), месяца сентября в тридцатый день», — говорится в легенде.

Чтобы было понятнее, 200 сажень — это 426,72 метра. Год постройки города 1168. Город был каменный, что говорило о его значимости для новгородского князя. Располагался город в довольно заболоченной местности. По периметру был обнесен стеной, что для Средневековых городов было нормой.

В 1236—1243 годах Батый возглавил общемонгольский Западный поход, в результате которого вначале были завоеваны западная часть половецкой степи, Волжская Булгария, поволжские и северокавказские народы. По легенде, монгольское войско подступило к стенам Китежа, и неожиданно забил фонтан воды и город на их глазах ушел под воду. Как говорит летопись: «И досель тот град невидим стоит, — откроется перед страшным Христовым судилищем».

Рассуждая логически, Дегтерев пришел к выводу, что опускание города под воду могло произойти в результате образования карстового провала. Примеры неожиданно образующихся провалов, где внезапно исчезают строения, есть и в современности. Место полностью покрылось водой. А что могло образоваться на месте утонувшего города за столько лет? Только болото! — решил исследователь.

«К счастью, на сайте Google Earth есть спутниковый снимок территории у озера Светлояр. В трех километрах в направлении на юго-восток есть большое болото. Его координаты по сайту 56°47'53.54"N, 45° 3'45.11‚E. Конечно, я бы никогда не обратил на него внимание, если бы не увидел четкие линии разрушенных строений, — рассказал Ura.ru Валентин Дегтерев. — Из космоса хорошо видно, что в глубине болота сохранились фундаменты домов, прямые городские улицы. Сохранился даже контур внешней стены. Длина этого артефакта, приблизительно, 420−425 метров (те самые 200 саженей). Ширина, приблизительно, 280 метров. Видимо там действительно был древний город».