Ученые доказали, что курение вредит геному человека

Исследователи из США сообщили, что им удалось доказать, что курение негативно сказывается не просто на текущем состоянии здоровье человека, но и может влиять на его геном. Это намного более серьезные процессы, которые говорят о том, что нарушения в работе организма в результате курения не просто отравляют человека, но и буквально переписывают его здоровье.

Кроме того, в будущем приобретенные из-за курения проблемы и болезни могут передаваться следующим поколениям, а также избавиться от них почти невозможно.

Ученые отмечают, что отказавшись от вредной привычки можно изменить свое текущее состояние здоровья, но некоторые изменения происходят на слишком глубоком уровне и становятся уже необратимыми ни через неделю, ни через много лет, они остаются с человеком уже навсегда.

Оказалось, что курение оставляет там метильные метки, способные провоцировать различные недуги. Это непосредственное воздействие на геном человека удивило ученых, они заявили, что продолжат исследования.

В настоящий момент эксперимент проводился на более, чем 16 тысячах добровольцев. Исследования их состава ДНК показали, что при курении происходит патологическое изменение 7000 генов, а после отказа от вредной привычки процесс прекращается. Однако те изменения, которые уже произошли зачастую остаются необратимыми. Ученые отмечают, что очень важно бросать курить как можно быстрее, а тем, кто никогда не курил даже не начинать, чтобы не вредить своему состоянию здоровья.

Ученые заметили, что метки могут оставаться в некоторых участках больше 30 лет после решения прекратить курение. Большинство из них подвергало мутации гены, отвечающие за сердечные и сосудистые заболевания, а также провоцировало развитие рака. Это в очередной раз доказывает вред от курения для здоровья человека.

Ранее было доказано, что есть семь продуктов, которые могут помочь здоровью курильщика.

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