Археологи нашли на севере Китая наскальные изображения планет Солнечной системы

Китайские археологи обнаружили на севере страны древние наскальные отметки, ориентировочно датирующиеся началом нашей эры. По утверждению специалистов, эти рисунки повторяют расположение пяти планет Солнечной системы. Это были отверстия диаметром 6-10 сантиметров и глубиной от 2 до 7 сантиметров.

Дыры были определенно выдолблены в камне человеком, отметил археолог У Цзяцай из Педагогического университета Внутренней Монголии (один из регионов Китая). После проведенного анализа ученые установили, что отверстия символизируют планеты – Венеру, Юпитер, Меркурий, Марс и Сатурн.