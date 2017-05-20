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Археологи нашли на севере Китая наскальные изображения планет Солнечной системы
Фото: NASA
Китайские археологи обнаружили на севере страны древние наскальные отметки, ориентировочно датирующиеся началом нашей эры. По утверждению специалистов, эти рисунки повторяют расположение пяти планет Солнечной системы. Это были отверстия диаметром 6-10 сантиметров и глубиной от 2 до 7 сантиметров.
Дыры были определенно выдолблены в камне человеком, отметил археолог У Цзяцай из Педагогического университета Внутренней Монголии (один из регионов Китая). После проведенного анализа ученые установили, что отверстия символизируют планеты – Венеру, Юпитер, Меркурий, Марс и Сатурн.
Зачем древним людям понадобились эти изображения, пока точно не известно. Археологи предполагают, что рисунки могли использовать для религиозных обрядов, пишет ТАСС.
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