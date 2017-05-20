Зоологи описали лягушку-эльфа

Группа российских зоологов совместно с коллегами из Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра обнаружили миниатюрную лягушку из семейства рогатых чесночниц, обитающую в туманных и покрытых мхом лесах Южного Вьетнама. С подробностями можно ознакомиться в ZooKeys.

Уникальное название вида «эльфина» (Ophryophryne elfina) происходит от английского слова «эльф». В фольклоре эльфами являются маленькие сверхъестественные существа, обитающие в мистических туманных лесах. Зоологи навали лягушек в честь эльфов из-за их небольшого размера около трех сантиметров. Кроме того, у «эльфин» необычная внешность – маленькие роговидные выступы над глазами. Отмечается, что эта лягушка является самым маленьким видом рода малоротых чесночниц семейства рогатых чесночниц.

Исключительное место обитания лягушек также вдохновило ученых назвать их в честь эльфов. Представители нового вида живут в горном влажном субтропическом вечнозеленом лесу. «Эльфин» можно встретить только на горных вершинах высотой более 1,8 тысяч метров или на склонах восточной стороны плато Лангбиан, где часто моросят дожди из-за расположенного поблизости моря. Туман постоянно окутывает лес, а скалы и деревья всегда покрыты слоем мха.

Отмечается, что новый вид уже находится под угрозой исчезновения.