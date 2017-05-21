Стивен Хокинг назвал главное условие для выживания человечества

Британский физик-теоретик Стивен Хокинг вновь рассказал, от чего зависит выживание человечества. Об этом сообщает The Independent.

Ученый предупредил, что будущее землян зависит от того, смогут ли люди найти новый дом на другой планете.

"Я твердо убежден, что нам следует уже сейчас приступить к поискам альтернативной планеты для проживания", — отметил профессор.

Хокинг также отметил, что для достижения этой цели человечеству необходимо совершить прорыв и преодолеть технологические ограничения, которые препятствуют нашей жизни в других уголках Вселенной.

Ранее всемирно известный физик заявил, что конец света наступит в ближайшие тысячу лет в результате техногенной катастрофы.