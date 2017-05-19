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Стивен Хокинг рассказал, почему не стоит искать инопланетян
Известный физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг предположил, что поиск контактов с внеземными цивилизациями может закончиться не так хорошо, как представляют себе некоторые ученые. Об этом пишет газета DAILY.
По мнению Хокинга, встреча с инопланетянами может состояться по схеме «Угнетатель — угнетенный», причем в качестве второго выступит человечество. Даже если первый контакт будет положительным, спрогнозировать дальнейшее развитие событий, а также то, как воспримут информацию о Земле жители других планет, невозможно.
Исследователь космоса разглядел в загадочном объекте на поверхности Луны танк, вокруг которого разбросаны куски металлолома. Видео опубликовано на YouTube.
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