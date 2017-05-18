Ученые поняли, что собаки умеют разговаривать с людьми

Исследование венгерских ученых из университета в Будапеште показало, что человеку вполне по силам понять, чего от него хочет собака, по ее лаю. Причем мужчины делают это хуже женщин, сообщила The Telegraph

Для того чтобы выяснить это, ученые попросили 40 участников эксперимента прослушать лай 18 собак в различных ситуациях: при встрече с угрожающим незнакомцем, при охране своей миски с едой, при игре в перетягивание каната. Люди должны были попытаться классифицировать звуки и расположить их в порядке убывания агрессии.

Правильные ответы были даны в 63% случаев. Ученые отметили, что ожидали гораздо менее точного результата. Угрожающий лай, при этом, угадали 81%. Женщины и любители собак прошли задание успешнее. Наиболее агрессивным был признан лай при охране еды, а наиболее спокойным — при игре.

Ученые считают, что собаки довольно точно передают свое состояние агрессивностью лая в самых стрессовых ситуациях, и вполне могут немного «преувеличивать» при игре. А человек способен достаточно верно воспринимать эту акустическую информацию во время межвидовых взаимодействий с собаками.

Недавно ученые доказали, что людям свойственно переоценивать свои возможности. Причем мужчины в этом отношении в два раза опережают женщин.