Новый российский косморобот отправится на МКС в 2021 году

По инициативе госкорпорации «Роскосмос» в 2019 году будут созданы первые опытные образцы нового российского косморобота, предназначенного для внекорабельной деятельности. После их тестирования и доработок появится первый летный образец робота, который в 2021 году будет испытан на борту Международной космической станции (МКС). В отличие от отечественного робота-андроида по имени Федор, создаваемого для помощи космонавтам в их повседневной работе внутри орбитальной станции, этот косморобот будет работать в условиях открытого космоса.

Созданием мобильного робота космического назначения для поддержки внекорабельной деятельности космонавтов занимаются специалисты Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК). Они разработали решение по созданию космического робота, который посредством дистанционного управления позволил бы вести активную деятельность в открытом космосе, включая оказание необходимой поддержки космонавтам при осуществлении ими работ в условиях открытого космического пространства.

— Эта работа должна быть завершена до конца года. В течение 2018–2019 годов по разработанной документации будут изготовлены опытные образцы космического робота. В 2020 году пройдут их комплексные испытания на предмет подтверждения заявленных технических характеристик, в том числе в термовакуумной камере имитации космических воздействий. К 2021 году будет создан летный образец косморобота для проведения испытаний на борту МКС, — рассказал представитель ЦНИИ РТК.

При создании космического робота будут использоваться комплектующие, обладающие повышенной надежностью и способные обеспечить необходимый уровень безопасности. Космический робот будет строится по модульному принципу, что позволит заменять отказавшие элементы, агрегаты и узлы в условиях открытого космического пространства. Манипуляторы косморобота будут оборудованы универсальными захватными устройствами. Космический робот сможет захватывать, перемещать и закреплять полезный груз на внешней поверхности космических аппаратов. Захватное устройство также будет оборудовано электрическими разъемами, что позволит осуществлять подзарядку космического робота от бортовой сети.

Как рассказали «Известиям» в «Роскосмосе», основными целями проекта являются разработка, изготовление, а также испытания и летная отработка опытного образца мобильного робота на внешней поверхности международной космической станции (МКС).

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— В ходе реализации проекта будет выстроена цепочка кооперационных связей с другими производственными организациями — разработчиками отдельных узлов, комплектующих и электронных компонентов. Также в ходе проведения испытаний будут получены новые научные данные, — отметил представитель «Роскосмоса».

Внешне конфигурация российского косморобота напоминает американскую разработку 1980-х годов, которую предлагалось использовать при строительстве орбитальной станции Freedom: реактивный ранец с руками-манипуляторами. Роботы похожи не только внешне, но и по принципу работы. Американский проект назывался Free Flyer with manipulator (свободно летающая космическая платформа с манипулятором).

В связи с высокой стоимостью работ по созданию и запуску космических аппаратов продолжает оставаться актуальной задача по продлению сроков активного существования аппаратов с проведением их инспектирования, обслуживания и ремонта. Например, с момента запуска космического телескопа Hubble он неоднократно ремонтировался в открытом космосе астронавтами. В случае орбитальных станций, где ведутся научные исследования, потребность во внекарабельной деятельности еще выше. Однако выходы космонавтов в открытый космос сопряжены с определенным риском, требуют длительной подготовки и являются дорогостоящими.