Астрономы впервые наблюдали магнитную перемычку между галактиками

Ученым удалось изучить слабые магнитные поля Магелланова Моста, который соединяет соседние галактики.

Небольшие спутницы Млечного Пути, галактики Большое и Малое Магеллановы облака, соединяет длинный поток нейтрального водорода. Этот Магелланов Мост протянулся примерно на 75 тыс. лет, в нем удалось заметить даже несколько звезд, а недавно Джейн Казмарек (Jane Kaczmarek) и ее коллеги из Сиднейского университета впервые обнаружили связанные с ним магнитные поля. Об этом они сообщают в статье, опубликованной журналом Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

До сих пор существование этого магнитного поля было известно лишь из теории, причем его происхождение пытаются объяснить две конкурирующие гипотезы. Согласно одной, это магнитное поле сформировалось внутри самого потока водорода, по другой – оно сначала образовало перемычку между галактиками, и лишь затем по ней двинулся поток газа.

Большое и Малое Магеллановы облака находятся в 160 и 200 тыс. световых лет от нас, а сила магнитного поля Магелланова Моста составляет лишь миллионную долю земной магнитосферы – легко понять, насколько ювелирная работа потребовалась от ученых. Они анализировали наблюдения в радиодиапазоне, чтобы проследить за влиянием этого магнитного поля на поляризацию фотонов от сотен более далеких галактик и таким путем, «по косвенным уликам», восстановить его облик.

Авторы надеются, что эта работа позволит выяснить природу и происхождение Магелланова Моста, а также его роль в эволюции обеих галактик. Такие перемычки – далеко не редкость в тесных скоплениях, таких как наше. Даже Млечный Путь соединяется с Магеллановыми облаками отдельной структурой – Магеллановым Потоком. Остается понять, как он влияет на Галактику.