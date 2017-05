Предложен простой способ расщепления воды на кислород и водород

University of Houston

Фото: University of Houston

Американские ученые нашли простой катализатор, позволяющий электролизом расщеплять воду на кислород и водород. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Natural Academy of Sciences, кратко о нем сообщает Хьюстонский университет (США).

В качестве катализатора специалисты предлагают использовать недорогое и легкодоступное соединение — железистый метафосфат. Ученые отмечают, что данное вещество отличается, по сравнению с ближайшими аналогами, высокой стабильностью.

Использование железистого метафосфата, по мнению специалистов, предлагает относительно простой способ получения водорода.

Водород в настоящее время добывается главным образом паровым риформингом метана или газификацией угля. Его получение электролизом с использованием катализаторов, между тем, считается более экологически оправданным.

В настоящее время расщепление воды происходит электролизом (пропусканием электрического тока) или фотокатализом (использованием энергии Солнца). Прямое расщепление воды под действием солнечного света неэффективно, так как вода поглощает лишь малую часть светового спектра. Специалисты полагают, что разумнее преобразовывать солнечную энергию в электрическую, которую затем и использовать для электролиза.