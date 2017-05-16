Ученые выяснили, что жизнь могли занести из космоса

Французские ученые, занимавшиеся изучением свойств растения ипомея (Ipomoea), сделали интересные выводы на основании полученных данных. По их мнению, найдено еще одно подтверждение гипотезы о том, что жизнь могла быть занесена на Землю из космоса.

Дело в том, что семена ипомеи способны выдерживать впечатляющие дозы ультрафиолетового излучения и могли бы выдержать длительное космическое путешествие. Кроме того, они имеют довольно прочную оболочку и не боятся длительного хранения до попадания в благоприятные условия для развития растения. Устойчивость к космическому излучению обеспечивают вещества флавоноиды, которые содержатся в оболочке семян.

Ни одно из растений, участвовавших в эксперименте, подобных свойств семян не показало, уверяют исследователи. Таким образом, существует живое доказательство возможности путешествия зародышей растений через межпланетное пространство, заявили ученые.

Напомним, химики из российского Университета ИТМО в Санкт-Петербурге совместно с коллегами из Еврейского университета в Иерусалиме добились восстановления структуры белка после химической денатурации с помощью наночастиц оксида алюминия. Для этого они применили электростатическое взаимодействие вещества и смеси свернувшихся белков в водной среде, что никому не удавалось сделать ранее.