Специалисты NASA показали синий закат на Марсе

NASA опубликовали в интернете уникальный снимок того, как выглядит закат на Марсе. Фотография была сделана исследовательских марсоходом Curiosity, когда он находился в кратере Гейл, сообщил сайт «Актуальные новости».

Во время заката Солнца на Марсе все небо окрашивается синим цветом, несмотря на то что сама планета имеет красный оттенок. По мнению специалистов, это связано со слишком большим слоем пыли, который поднимается на высоту в 40 километров.

Также в интернете появился видеоролик хронометражем в три минуты, на котором показан момент, когда Солнце опускается до уровня горизонта.