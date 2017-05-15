Уральские ученые нашли новые доказательства того, что мамонты вымерли не по вине человека

Ученые Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) совместно с коллегами из Австралии, США, Канады и Норвегии провели масштабное исследование костей древних животных, представив новые доказательства того, что представители мамонтовой фауны вымерли из-за смены растительности и бескормицы, а не по вине человека. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев.

"У нас родилась идея посмотреть, каковы были изменения экологических ниш разных видов мамонтовой фауны, исследование проводилось путем анализа изотопов в костях мамонтов, бизонов, лошадей и других видов мамонтовой фауны. Изучалось изменение состава изотопов в костях животных, обитавших в разное время в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. У всех проявился один эффект: в конце времени существования мамонтовой фауны - 10-14 тыс. лет назад - у них резко возросло количество изотопа азота. Это говорит о том, что к концу существования мамонтовой фауны произошло общее увлажнение почвы", - сказал он.

Увлажнение почвы, говорит ученый, могло произойти по двум причинам: таяние ледников и таяние вечной мерзлоты.

"Из-за увлажнения грунта и происходившего в это время потепления климата произошла смена растительности - с относительно сухолюбивой на влаголюбивую. Большинству животных, которые были приспособлены к сухолюбивой растительности, пришлось есть несвойственную им пищу, в результате их численность стала сокращаться", - уточнил Косинцев.

Он добавил, что таким образом в ходе исследования был представлен механизм вымирания основных видов мамонтовой фауны. "Произошло сокращение популяции до минимальных значений, и виды не смогли восстановиться. Это был коллапс экосистем, то есть фактически впервые предложен такой механизм, и понятно, что человек в данном случае никак не был причастен к этим процессам", - подчеркнул Косинцев.

Ранее сообщалось, что ученые УрО РАН в сотрудничестве с коллегами из Австралии, Великобритании, Дании, Польши, США, Франции и других стран провели генетическое исследование костей древнего бизона, найденных в уральских пещерах, и обнаружили, что часть из них принадлежит ранее неизвестному палеонтологам виду древних бизонов - гибриду первобытного бизона и тура, причем гибридизация произошла около 120 тыс. лет назад. Он получил название бизон X ("икс" - прим. ТАСС).